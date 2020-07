Gruppo Piaggio, impatto Covid sui ricavi del semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio chiude il 1° semestre dell’anno con un un utile netto positivo di 9,1 milioni di euro (34,6 milioni di euro nel primo semestre 2019).

Al 30 giugno 2020 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 210.300 veicoli (321.500 nel primo semestre 2019), registrando ricavi consolidati per 600,1 milioni di euro, in contrazione del 26,5% rispetto a 817 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019 in conseguenza del lockdown. Il margine lordo industriale è stato pari a 171,7 milioni di euro, -31,3% rispetto ai 250 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019.

L’EBITDA consolidato di 83,1 milioni di euro, in contrazione del 38,1% (-37,6% a cambi costanti) rispetto ai 134,3 milioni di euro

registrati al 30 giugno 2019. Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 24,7 milioni di euro, in flessione del 67,1% rispetto ai

75,1 milioni di euro al 30 giugno 2019.

L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 30 giugno 2020 risulta pari a 528,5 milioni di euro, in miglioramento per 20,1 milioni di euro rispetto ai 548,6 milioni di euro registrati lo scorso 31 marzo, per effetto dell’efficace gestione del magazzino intrapresa nel primo trimestre dell’anno. Il patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2020 ammonta a 368,3 milioni di euro (383,8 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti per 52,8 milioni di euro (60,4 milioni di euro nel primo semestre del 2019).

Allo stato attuale, il Gruppo Piaggio non azzarda previsioni per l’esercizio, la cui formulazione “resta comunque complessa in quanto dipende, tra l’altro, dall’evoluzione della pandemia e dagli effetti nei prossimi mesi delle misure pubbliche nel frattempo implementate e da implementare nei paesi in cui il Gruppo è presente”.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, considerata l’attuale situazione macroeconomica ed i relativi possibili impatti sui risultati del Gruppo, ha deliberato di rinviare la decisione relativa alla distribuzione di un acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 in occasione dell’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020, con eventuale pagamento nel mese di novembre 2020.