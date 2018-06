Gruppo MET completa acquisizione di Tigaz da ENI

editato in: da

(Teleborsa) – Il più grande distributore di gas ungherese Tigàz è ora controllato dal Gruppo Svizzero MET, in seguito al closing ufficiale dell’operazione. Nel dicembre 2017 MET aveva infatti firmato uno Share Purchase Agreement con ENI per acquisire il 98,99% del capitale sociale di Tigàz Zrt.

Tigàz Srt possiede il 100% di Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., l’operatore della distribuzione di gas naturale in tutto il Nord-Est dell’Ungheria. Tigàz-DSO distribuisce oltre 2 miliardi di metri cubi di gas naturale ogni anno a 1,2 milioni di utenti in 1,094 comuni. La sua rete di 33.000 km rappresenta il 48% dell’intera rete nazionale ungherese.

L’operazione di acquisto da parte di MET è stata completata il 21 giugno 2018, dopo l’approvazione, tra le altre autorità, dell’Autorità Ungherese per la Competizione (GVH) e dall’Autorità di Regolazione Ungherese per l’Energia e le Utility Regolate (MEKH).

Il nuovo elemento nel portafoglio di asset di MET è perfettamente in sintonia con la strategia di crescita del Gruppo. “Il progredire lungo la value chain del gas per mezzo dell’investimento in una infrastruttura di distribuzione è stata una decisione coerente e logica: il nuovo asset contribuirà a stabilizzare ulteriormente la generazione di Ebitda del Gruppo”, ha detto Benjamin Lakatos, principale azionista e CEO del Gruppo MET.