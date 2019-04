Gruppo Lufthansa, passeggeri in aumento nel primo trimestre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 11 milioni di passeggeri nel marzo 2019 per le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, con un aumento dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La capacità in ASK è cresciuta del 4,9% rispetto all’anno precedente, allo stesso tempo le vendite sono aumentate del 4,1%. Il load factor (rapporto passeggeri trasportati-posti offerti) a marzo è aumentato di 0,7 punti percentuali, portandosi all’80,5%.

Nel primo trimestre 2019 le compagnie di Lufthansa Group (Lufthansa and Regional partners, Eurowings and Germanwings, SWISS and Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa Cargo) hanno così trasportato oltre 29 milioni di passeggeri, il 3,1% in più rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Load factor pari al 77,9%, invariato rispetto a quello dell’anno precedente.

La crescita più rilevante di marzo è stata registrata dalle “Network Airlines” (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines) presso l’hub di Vienna, con un aumento dei passeggeri del 7,0%. A Zurigo, l’incremento del numero pax è stato del 3,6%, a Monaco del 2,0% e a Francoforte dello 0,7%.

Per quanto riguarda l’intero primo trimestre 2019, il numero di passeggeri è aumentato del 7,3% a Vienna, del 5,4% a Zurigo, dell’1,9% a Monaco e dell’1,7% a Francoforte. Nello stesso periodo, il numero di voli è aumentato dell’11,0% a Monaco, del 9,6% a Zurigo, del 6,9% a Vienna e dell’1,5% a Francoforte.

Passando al dettaglio, Lufthansa German Airlines ha trasportato 5,8 milioni di passeggeri a marzo, con un aumento dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor è in diminuzione di 1,2 punti percentuali e si attesta all’80,3%. Nei primi tre mesi del 2019 Lufthansa è stata in grado di aumentare il numero di passeggeri trasportati del 2,0%, a circa 15 milioni. Il load factor nel trimestre è sceso di 0,5 punti percentuali, al 77,6%, con un aumento della capacità del 4,3% e un aumento delle vendite del 3,6%.

Swiss International Air Lines (SWISS) ha trasportato 3.808.356 passeggeri nei primi tre mesi del 2019, il 2,1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La capacità del primo trimestre in ASK è aumentata del 2,0%, mentre il traffico in RPK è aumentato del 2,9%. Il load factor per i primi tre mesi è stato del 78,6%, con un miglioramento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo 2019 SWISS ha trasportato 1.410.856 passeggeri, sostanzialmente invariati rispetto ai 1.410.605 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il load factor nel mese è diminuito di 2,0 punti percentuali, portandosi all’80,7%.

Austrian Airlines ha da parte sua registrato 2,7 milioni di passeggeri nel primo trimestre del 2019, con un aumento su base annua del 7,3%. Il long-haul flight service si è sviluppato in modo particolarmente favorevole, con circa 400.000 passeggeri che hanno volato con la compagnia in questo periodo, in aumento del 14,6% rispetto all’anno precedente. La capacità in ASK è aumentata del 6,9%, mentre il traffico RPK è aumentato del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Load factor in aumento di 0,4 punti percentuali, al 73%. Austrian Airlines ha trasportato oltre un milione di passeggeri nel mese di marzo 2019, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Il load factor a marzo è stato del 76,7%, in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto al livello dell’anno precedente.

Per quanto riguarda il resto del Gruppo, Eurowings (inclusa Brussels Airlines) ha trasportato circa 2,9 milioni di passeggeri a marzo. Su questo totale, 2,6 milioni di passeggeri hanno effettuato voli a corto raggio e 295.000 passeggeri voli a lungo raggio. Ciò corrisponde ad una riduzione del 2,1% sulle rotte a corto raggio e ad un aumento del 15,3% sulle rotte a lungo raggio rispetto all’anno precedente. A marzo, l’aumento della capacità del 7,3% è stato compensato da un aumento delle vendite dell’8,2%, con un aumento di 0,7 punti percentuali del load factor, che si porta all’82,1%.

Nel primo trimestre del 2019 Eurowings ha dato il benvenuto a circa 7,5 milioni di passeggeri a bordo, il 2,7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor è in aumento è di 0,2 punti percentuali, al 78,3% nei primi tre mesi.