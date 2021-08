Gruppo Iccrea, utile più che triplicato a 400 milioni di euro nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – che comprende 130 banche di credito cooperativo – ha registrato un utile netto consolidato pari a 400 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita rispetto ai 122 milioni di euro dei primi sei mesi del 2020. Il margine di interesse si è attestato a 1,4 miliardi di euro, in crescita di oltre 150 milioni di euro, mentre le commissioni nette sono state di 650 milioni di euro, 50 milioni in più rispetto a giugno 2020. Il CET1 ratio di Gruppo è pari a circa il 16,4%.

“È importante sottolineare – ha commentato Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca – come nell’attuale fase congiunturale è cresciuta l’operatività bancaria del Gruppo, con i prestiti pari a 86,6 miliardi di euro e raccolta diretta da clientela pari a 105,6 miliardi di euro, che hanno raggiunto i livelli massimi, a conferma da un lato della tradizionale attenzione delle BCC ai territori e ai soci e, dall’altro, dei primi segnali di ripresa economica dalla crisi sanitaria”.



Il gruppo sottolinea che nella restante parte dell’anno proseguirà nel percorso avviato sotto il profilo della gestione del rischio: dal dicembre 2017 al giugno 2021, è stato dimezzato lo stock dei NPL (da circa 17,5 miliardi di euro a circa 8,3 miliardi di euro), l’NPL ratio lordo (da circa il 18,9% a circa l’8,9%) e l’NPL ratio netto (da circa l’11,1% a circa il 4,1%). Nel secondo semestre 2021 è prevista una nuova operazione di cartolarizzazione multioriginator (GACS V) e altre cessioni stimabili nel complesso in circa 2 miliardi di euro.