Gruppo Iccrea e SACE insieme: finanziamento in pool a Gruppo Ligabue con Garanzia Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) in qualità di capofila, BCC Pordenonese e Monsile e Banca Annia protagoniste di un finanziamento in pool verso il Gruppo Ligabue, garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia.

Il finanziamento, di complessivi 5 milioni di euro e della durata di 6 anni, chiarisce la nota, “ha l’obiettivo di dotare il noto Gruppo veneto delle risorse necessarie per affrontare gli effetti della pandemia nelle numerose attività in cui è impegnato. Il rilascio della garanzia secondo le caratteristiche previste dal Decreto Liquidità è stato processato digitalmente e in breve tempo”.

“Il Gruppo Ligabue e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno da tempo stretto un legame proficuo – ha dichiarato Carlo Napoleoni Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa – e accompagnare gli imprenditori che vogliono crescere e continuare a investire, specialmente in questo complesso momento della nostra economia, è per noi una priorità. Questa operazione è la conferma della nostra forte attenzione alle aziende del territorio, e della valenza delle partnership che possiamo concretizzare, come in questo caso con SACE, a beneficio dello sviluppo delle aziende“.

“Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di una realtà imprenditoriale come Ligabue, che ha saputo affermarsi all’interno e oltre i confini italiani diventando un’azienda leader nell’ approvvigionamento e nella ristorazione per il settore marittimo – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Market di SACE – con quest’operazione SACE consolida la sua proficua partnership con Iccrea BancaImpresa e conferma il suo impegno al fianco delle aziende chiamate ad affrontare le sfide attuali dettate dalla delicata fase di ripartenza dell’economia nazionale”.

Soddisfazione espressa da Inti Ligabue, Presidente e Amministratore delegato del gruppo veneziano che afferma: Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea da tempo ci affianca nello sviluppo delle attività, sostenendo i nostri progetti e la nostra espansione. E’ importante. Soprattutto in un momento così complesso. Serve guardare avanti con determinazione, progettualità adeguate e nuove strategie: in questa prospettiva il supporto e le risorse all’impresa sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica dell’intero Paese”.