Gruppo Hera, Venier: “Per affrontare la sfida della sostenibilità bisogna fare squadra”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il PNRR ci mette di fronte sfide di una portata enorme e per poterle affrontare bisogna fare squadra. Puntiamo a ridurre le emissioni di CO2 del 37% entro il 2030, un target che abbiamo non solo come azienda ma anche riguardo alla nostra catena dei fornitori. L’accordo con l’Aeroporto di Bologna rientra in questo obiettivo, riconducibile allo slogan ‘lasciare il segno ma non l’impronta’”. È quanto ha affermato l’amministratore delegato del Gruppo Hera , Stefano Venier, in occasione della firma dell’accordo con Aeroporto di Bologna.

“Lasciare il segno e non l’impronta”. In che modo l’accordo siglato oggi con Aeroporto di Bologna si inserisce in questo slogan?

“Lasciare il segno significa mettere in atto una serie di iniziative che aiutino a ridurre l’impronta che tutti i giorni lasciamo sul pianeta. Impronta che non è solo quella delle emissioni, quindi della CO2, ma è anche l’impronta sull’utilizzo delle risorse: dall’acqua alle altre materie che consumiamo tutti i giorni nelle nostre attività. Lasciare il segno non significa solo sviluppare dei progetti in partnership tra imprese del territorio ma anche accompagnare un percorso di educazione ambientale che possiamo, in un contesto come quello dell’Aeroporto di Bologna, rendere molto più efficace dato l’alto numero di persone che frequentano questo luogo”.

Agenda 2030 e PNRR. Come Gruppo Hera avete notato un rinnovato interesse verso i temi della sostenibilità da parte delle aziende?

“Assolutamente sì, la sostenibilità è diventato un tema comune. Ricordo, 4 o 5 anni fa, quando ne discutevamo e introducemmo per la prima volta questo concetto del valore condiviso ispirato all’Agenda delle Nazioni Unite ci sentivamo un po’ soli. Adesso credo che sia diventata consapevolezza comune l’importanza di riuscire a mettere in campo delle azioni che rendano più sostenibile e compatibile con il nostro pianeta il nostro modo di vivere. E questo passa attraverso azioni che interessano i singoli cittadini ma anche soprattutto le imprese che a questi cittadini forniscono beni e servizi”.