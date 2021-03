Gruppo Hera, online il nuovo sito progettato per valorizzare il modello multiutility

editato in: da

(Teleborsa) – “Un vero e proprio ecosistema digitale pensato per le necessità dei visitatori, per informarsi e trovare rapidamente tutte le informazioni di cui si ha bisogno, e diventare al tempo stesso un luogo di scambio e creazione di valore, in linea con l’attenzione della multiutility all’innovazione e alla sostenibilità”. Così il Gruppo Hera presenta il nuovo sito da oggi online. Il portale, disponibile anche in inglese, – spiega Hera in una nota – presenta una struttura completamente rinnovata, a partire dalla veste grafica e dall’organizzazione di sezioni e contenuti sposando la dimensione istituzionale con quella dei servizi offerti.

Il sito è stato, infatti, progettato per valorizzare il modello multiutility di Hera, abbracciando tutte le attività delle società del Gruppo, con contenuti e percorsi specifici per ogni tipo di stakeholder (cittadini, clienti, istituzioni, imprese, azionisti, dipendenti), business e territorio servito. Va così in pensione il precedente portale, nato nel 2014, che – fa sapere il Gruppo – ha registrato nel solo 2020 circa 3,4 milioni di visite, per oltre 2 milioni di visitatori unici.

Per realizzare il nuovo sito, – si legge nella nota – Hera si è messa nei panni dei suoi utenti: disegnando percorsi di navigazione intuitivi, rendendo la piattaforma compatibile con i diversi dispositivi, usando un linguaggio chiaro e semplice, scegliendo una grafica coerente e gradevole, con più colori per marcare le varie sezioni. Al tempo stesso, vengono dati voce e volto all’azienda con le immagini dei dipendenti, che hanno a loro volta portato idee e contributi per la creazione del portale. Il claim scelto è “Se uniamo le energie, un futuro sostenibile è possibile”, non solo – spiega Hera – “per sottolineare l’intenso lavoro di squadra che ha dato vita al nuovo sito web, ma anche per rimarcare la volontà e la naturale inclinazione della multiutility a coinvolgere sempre più tutti i suoi stakeholder, sfruttando le possibilità offerte dal digitale”.

Tra le tante novità, spiccano in particolare due nuove sezioni create ad hoc. La prima è la parte dedicata all’assistenza, dove trovare in velocità tutte le risposte e migliorare così la customer experience: accessibile dal menu principale, è stata progettata partendo dalle richieste più comuni e dai feedback dei clienti, e ridisegnata suddividendo le informazioni per area e categorie d’interesse e semplificando le ricerche. Ad esempio, con la suddivisione per business e tipologie di utenza, con la geolocalizzazione per trovare gli sportelli più vicini, o con i numeri di pronto intervento subito in evidenza. La seconda è lo spazio “Insieme”, realizzato per rafforzare l’appartenenza, il dialogo e la partecipazione degli stakeholder: un contenitore simile a un magazine, per raccontare le iniziative di Hera per il territorio e per scoprire, attraverso le testimonianze di altri cittadini, comportamenti più responsabili e sostenibili, dalla raccolta differenziata alle buone pratiche per ridurre i consumi energetici.