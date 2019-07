Gruppo Grimaldi, pubblicato il Report Sostenibilità 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Grimaldi ha pubblicato il suo Report Sostenibilità per l’anno 2018. Il Rapporto sottolinea una riduzione dell’impatto ambientale delle navi grazie ad alcuni progetti ed interventi finalizzati a ottenere miglioramenti nell’esercizio in esame in termini di emissioni di anidride carbonica e di anidride solforosa.

Uno dei punti di forza esposti nel piano è l’efficienza della flotta, composta da oltre 130 navi, di cui 116 di proprietà, con un’età media di circa 13 anni. Il piano di rinnovo e potenziamento della flotta è proseguito nel corso dell’anno con la consegna di nuove unità e contestualmente l’ordinativo di ulteriori: 18 sono le navi di ultima generazione attualmente in costruzione presso cantieri cinesi.

In termini di ricchezza economica prodotta, nel 2018 il Gruppo ha superato la soglia di 3 miliardi di euro, con un aumento di oltre 100 milioni di euro rispetto al 2017.