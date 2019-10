Gruppo Green Power, risultati definitivi OPA promossa da Alperia

editato in: da

(Teleborsa) – Si è conclusa l’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa da Alperia su massime n. 838.830 azioni ordinarie di Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), pari al 28,12% del capitale e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione, iniziata in data 30 settembre 2019 e terminata il 18 ottobre 2019.

Stando ai risultati definitivi, risultano portate in adesione all’Offerta n. 436.941 azioni ordinarie, pari a circa il 52,0893% delle azioni oggetto dell’Offerta e pari al 14,65% del capitale sociale dell’Emittente.

Pertanto, tenuto conto delle n. 2.144.450 azioni ordinarie GGP di titolarità dell’Offerente, Alperia verrà a detenere complessive n. 2.581.391 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 86,53% del relativo capitale sociale.

I risultati definitivi comportano il mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto non sussistono i presupposti richiesti ai fini del ripristino del flottante, né dell’obbligo di acquisto. Le azioni dell’Emittente continueranno quindi a essere negoziate sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 25 ottobre 2019, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 3,696 per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell’Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sul solo Corrispettivo Base, pari a Euro 1.614.933,94.