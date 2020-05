Gruppo FS, RFI: Investimenti e manutenzione per la sicurezza sempre la priorità

editato in: da

(Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana ha sempre considerato la sicurezza dell’esercizio ferroviario come priorità assoluta e da sempre rivolge massima attenzione alle attività di manutenzione e di potenziamento appunto dell’infrastruttura ferroviaria. Le affermazioni di Assifer (Associazione dell’Industria Ferroviaria) relative a uno scarso impegno del Gestore per la manutenzione degli impianti di elettrificazione e segnalamento non corrispondono ai dati di fatto testimoniati dal trend degli investimenti realizzati e pianificati e non possono che suscitare stupore.

Nella manutenzione degli impianti di elettrificazione la spesa annua è passata da 87 milioni di euro del 2014 a 176 milioni del 2019, così come quella per gli impianti di sicurezza e segnalamento da 248 milioni di euro del 2014 a 513 milioni del 2019. Per quanto riguarda gli investimenti per gli impianti di elettrificazione, la spesa annua è passata da circa 60 milioni di euro del 2014 a 170 milioni di euro del 2019, così come quella per gli impianti di sicurezza e segnalamento da circa 420 milioni di euro del 2014 a 575 milioni di euro del 2019.

L’investimento complessivo previsto sull’intera rete ferroviaria per gli anni a seguire (2020-2023) è di circa 2,5 miliardi di euro per il settore dell’elettrificazione e di 5,3 miliardi di euro per il settore del segnalamento.