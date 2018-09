Gruppo FS presenterà a Berlino i nuovi treni Rock e Pop

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane presenterà, il prossimo 18 settembre a Berlino, i nuovi treni Rock (prodotto da Hitachi Rail) e Pop (prodotto da Alstom). L’occasione sarà la Fiera internazionale InnoTrans 2018, che si terrà appunto nella capitale tedesca dal 18 al 21 settembre. Prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporto Danilo Toninelli e dei vertici del Gruppo FS.

I nuovi convogli rivoluzioneranno il trasporto regionale e miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone che quotidianamente utilizzano i treni per motivi di lavoro o studio e per i viaggi personali e per turismo. Inoltre nei giorni successivi nello Stand FS CityCube (Hall A – 305) della Fiera, che ospiterà la presentazione, vi saranno incontri e sessioni di approfondimento su infrastrutture, trasporto merci e viaggiatori. Verrà inoltre presentata al mondo internazionale nugo, la app per acquistare l’intero viaggio door to door in un’unica soluzione.