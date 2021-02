Gruppo FS ottiene Biosafety Trust Certification di RINA

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo FS ha ottenuto il Biosafety Trust Certification dal RINA, società di certificazione internazionale. Trenitalia è così la prima impresa ferroviaria al mondo al ricevere il riconoscimento relativo ai sistemi di gestione per prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni a tutela della salute delle persone da agenti biologici.

Come si legge sul portale FS News sono infatti oltre 18mila i dispencer istallati sui treni regionali, Frecce e InterCity e più di 135mila le carrozze sanificate, oltre ai safety kit distribuiti a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento, le indicazioni per i flussi di entrata e uscita su tutta la flotta e i chilometri di segnaletica visiva posti a terra sulle carrozze.

“La priorità per il Gruppo FS è la tutela della salute di passeggeri e dipendenti. È la stessa certificazione a riconoscere le best practices di uno dei principali gruppi industriali del Paese, in materia di prevenzione e controllo delle infezioni. La Biosafety Trust Certification testimonia quanto le azioni messe in campo da Trenitalia siano fondamentali per prevenire e contrastare diverse tipologie di infezioni, tra le quali la diffusione del Covid-19“, si legge sulla testata del Gruppo.