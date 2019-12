Gruppo FS, Onesti (Trenitalia): “Prosperità Sud legata a mobilità che crea benessere”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo FS e Trenitalia hanno presentato ieri, 11 dicembre, il nuovo Orario invernale, improntato alla qualità del servizio, alla sostenibilità ed all’innovazione. All’evento, Teleborsa ha intervistato Tiziano Onesti, Presidente di Trenitalia.

Importanti risultati e grandi programmi. Obiettivo Sud?

“La prosperità del Sud riposa effettivamente anche sul fatto che si superi quel vincolo infrastrutturale e che, a parità di questo vincolo, noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Nell’arco di 5-6 anni la situazione è migliorata enormemente, dobbiamo avere pazienza, mi sembra che le cose siano andate bene a livello di dotazione infrastrutturale.

“Trenitalia – ha spiegato – cerca di collegare le realtà non solo lungo le grandi trasversali, le grandi dorsali storiche tradizionali, ma anche città con città, in modo da cominciare a creare quel connubio importante di prosperità sociale, culturale, ambientale in un ambiente molto sostenibile ed anche condiviso. Un trasporto che permette di collegare le realtà minori, ma non per questo meno importanti, perché la mobilità crea veramente tanto benessere. Il sistema della mobilità integrata e condivisa ci spinge ancora da fare sempre meglio, anche se riconosco che abbiamo dei vincoli infrastrutturali importanti, un retaggio storico che l’italia si porta”.

Una particolare attenzione anche all’intermodalità?

“Sì, abbiamo visto i rapporti che si stanno portando avanti in termini anche di work in progress, molti aeroporti stanno lavorando perché le infrastrutture siano collegate tramite un arteria ferroviaria, dove operino dei vettori, per quanto ci riguarda possibilmente Trenitalia, in un ambiente altamente competitivo. Oggi abbiamo visto che ci sono treni che arrivano direttamente negli aeroporti, sono aeroporti collegati con le città da una linea ferroviaria, dobbiamo decongestionare al massimo e la ferrovia ha questa grande abilità”.