Gruppo FS, Ministro Toninelli visita a Roma treno regionale insieme a nuovo AD Battisti

(Teleborsa) – “Con il nuovo Cda delle Fs, qualcosa sta cambiando. Il vento cambia”, ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, visitando un treno regionale a Roma, insieme al nuovo Ad delle Fs, Gianfranco Battisti.

“Dopo essere stati sull’Air Force di Renzi, oggi siamo venuti qua – ha detto il Ministro – in quanto Il trasporto ferroviario locale non è da Paese avanzato. Siamo ancora indietro. Ora la centralità delle Ferrovie dello Stato deve essere puntata sul far viaggiare meglio e con migliore qualità i treni regionali: vinceremo questa sfida. Il mio impegno sarà massimo. Da settembre andremo a controllare i 4 mila chilometri di rete ferroviaria regionale e dove le reti non saranno al massimo interverremo”.

“Penso che da qui a poco tempo – ha aggiunto Toninelli – ci saranno meno, ma molti meno disagi per chi viaggia da pendolare”.