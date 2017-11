Gruppo FS Italiane sceglie advisor per roadshow su Green Bond Framework

(Teleborsa) – Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha incaricato Crédit Agricole CIB e HSBC, in qualità di Joint Structuring Green Advisors, di organizzare un roadshow costituito da una serie di incontri con investitori fixed-income, che inizieranno il 22 novembre 2017 al fine di presentare il suo Green Bond Framework.

Gli incontri del roadshow prevedono una prima tappa il 22 Novembre a Parigi, a seguire il 23 Novembre in Germania ed il 24 Novembre in Olanda.

Successivamente al roadshow potrà seguire un’emissione di senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro) a valere sul Programma EMTN. L’emissione delle notes con una size Euro benchmark e una maturity in un range di 6-10 anni, sarà soggetta alle condizioni di mercato.

Le notes saranno quotate e ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa Valori di Dublino (Irish Stock Exchange).

FS nominerà i Joint Lead Managers per l’emissione delle notes in seguito a un documento di offerta (RFP) che verrà inviato a valle del roadshow. Le notes saranno soggette a stabilisation regulations, FCA/ICMA incluse.