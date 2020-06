Gruppo FS, in India con Italferr per progettazione metropolitane Kanpur e Agra

editato in: da

(Teleborsa) – FS Italiane, con la sua società d’ingegneria Italferr e in partnership con la società spagnola Typsa, si è aggiudicata le attività di progettazione e supervisione lavori delle linee metropolitane di Kanpur e Agra, due delle più grandi città industriali nel Nord dell’India.

Il contratto, siglato con Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) ha una durata di cinque anni e un valore totale di oltre 43 milioni di euro – quota Italferr oltre 19 milioni di euro – e prevede la progettazione di quattro corridoi (lunghezza totale oltre 62 chilometri) fra Kanpur e Agra, che comprenderanno 57 stazioni e quattro depositi.

Si tratta – chiarisce la nota ufficiale – della commessa più importante di FS Italiane nel Paese asiatico, con la quale si conferma leader non solo nel settore dell’alta velocità, ma anche nel panorama del trasporto pubblico metropolitano internazionale, diventando con Italferr uno dei player principali del mercato ingegneristico indiano. L’intera opera, valore complessivo 2,4 miliardi di euro, è finanziata con fondi del Governo indiano e dell’European Investment Bank.

Nello specifico, la nuova linea metropolitana di Kanpur si svilupperà attraverso due corridoi principali. Il primo da Kanpur a Naubasta e il secondo da “Agricultural University” (lunghezza complessiva oltre 32 chilometri con 30 stazioni e 2 depositi). Anche la linea metropolitana di Agra comprenderà due corridoi che collegheranno rispettivamente Sikandra a Taj East Gate e Agra Cantt a Kalindi Vihar (lunghezza complessiva oltre 30 chilometri con 27 stazioni e 2 depositi).

FS Italiane – già presente con Italferr da alcuni anni in India con una branch a New Delhi, che nei prossimi mesi verrà trasformata in una vera e propria società – è impegnata nel Paese dal 2016 per la realizzazione di opere strategiche, fra cui la progettazione e la supervisione lavori per la costruzione dell’Anji Khad Bridge, primo ponte strallato con un altissimo prestigio tecnico, le attività di project management consulting per lo sviluppo di due nuove linee metropolitane di Mumbai e, dal 2017, le attività di verifica di qualità e sicurezza per il progetto Eastern Dedicated Freight Corridor- Khurja – Dadri Section, uno dei corridoi merci di punta delle ferrovie indiane.

Una crescita stabile nel mercato del subcontinente indiano, dettaglia ancora la nota, proseguita nel 2019 con l’aggiudicazione della progettazione e del supporto alla costruzione dei due lotti all’interno della linea ferroviaria fra Rishikesh e Karanprayag (lunghezza 125 chilometri) nello stato dello Uttarakhand e con l’incarico per attività di general consultancy per il progetto più importante della regione di Delhi, pioniere del programma “Regional Rapid Transit”, che riguarda lo sviluppo di un servizio ferroviario nella città che arriverà a una velocità di 180 chilometri orari.