Gruppo FS, il Risorgimento italiano viaggia su “La Freccia” di settembre

(Teleborsa) – Settembre, mese che ha da sempre il retrogusto amaro della fine ma ancora di più quello dolce e vivace di nuovi inizi e sfide da affrontare. Quasi archiviata la stagione estiva, è tempo di ripartire: per i più giovani tornerà a suonare la campanella nelle aule, per i grandi è ora di tornare in ufficio.

E mai come quest’anno, segnato in maniera indelebile dalla pandemia, la ripresa ha un sapore speciale che “La Freccia” di settembre – il magazine del Gruppo FS Italiane – ha voluto salutare ed omaggiare con ottimismo ripresentandosi tirata a lustro come sempre, oltre che nella versione digitale, a misura di pc e smartphone, anche nel tradizionale formato cartaceo, in tiratura limitata e diffusione esclusiva nei FRECCIALounge e FRECCIAClub di Trenitalia.

La melodia della libertà – Pronti a salire a bordo? Si viaggia sulle appassionanti note di Giuseppe Verdi, protagonista di una cover pop che ci invita a un nuovo risorgimento e a raggiungere Parma, dove il Festival dedicato al grande maestro spegne 20 candeline e si presenta con un’inedita versione en plein air diretta da Roberto Abbado.

Come sempre, anche in questo numero, tanti gli incontri e le proposte di viaggio del mese, partendo da un suggestivo itinerario nelle terre verdiane, tra emozioni e storia, e un’intervista ad Anna Maria Meo, direttrice del Teatro Regio di Parma.

E’ salito idealmente a bordo anche Monsignor Matteo Maria Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna, indicandoci la destinazione, “più lavoro, ambiente e cultura”, di un viaggio da riprendere coinvolgendo tutti, “in primis i più deboli e fragili”.

Si sale poi in sella della bici e dalla siciliana Monreale si giunge a Milano, seguendo le tappe del 103° Giro d’Italia, di cui Trenitalia sarà Official Green Carrier.

Poi via, dal Lazio alla grotta pugliese di Monte Sant’Angelo per la più antica e suggestiva via di pellegrinaggio documentata; un salto nel passato, tra i luoghi che furono farmacie e ospedali della Penisola, dai lazzaretti di Venezia fino a Siena, al Museo del Santa Maria della Scala. E, ancora, l’Italia della vendemmia, per un itinerario enologico dalla Franciacorta, ai colli toscani fino all’Etna e quella delle scenografiche cascate sulle Alpi, gli Appennini e i Supramontes sardi.

Sale in cattedra l’attualità con il tema scuola. Spazio anche alla Biennale di Venezia 2020, che racconta il suo passato, con la mostra Le muse inquiete. In tema di tributi, anche la mostra su Alberto Sordi, a 100 anni dalla sua nascita, nella storica villa romana

dell’attore. Rialza la testa la Moda: a Milano si torna a sfilare a porte aperte, mentre a Roma la fashion week conferma la sua vocazione d’avanguardia investendo sui giovani talenti.

Parola alle immagini con un’antologia di foto tratte dai numeri della Freccia pubblicati solo online, da aprile ad agosto, e un servizio sulla Fondazione Alinari, archivio fiorentino che racconta la storia del Paese e dell’Europa attraverso un patrimonio di oltre 5 milioni di scatti.

In Medialogando, rubrica dedicata al mondo dell’informazione, il direttore di Domani, Stefano Feltri, presenta in anteprima il progetto della nuova testata, in edicola e online dal 15 settembre.

“Un treno di libri” di Alberto Brandani, infine, consiglia la lettura di Broken, sei storie del maestro del crime internazionale, tra vendetta e redenzione.