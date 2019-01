Gruppo FS, già attivo piano Neve e Gelo per emergenza al centro-nord

editato in: da

(Teleborsa) – Regioni del Centro Nord, in arrivo nuova ondata di maltempo. Piani Neve Gelo per la giornata di domani mercoledì 30 gennaio predisposti dalle Ferrovie dello Stato. In particolare, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato la fase di emergenza lieve in Liguria e la fase di preallerta in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Non sono previste riduzioni al traffico ferroviario se non in Liguria, dove, a causa delle nevicate previste, pur non interesseranno il traffico ferroviario media e lunga percorrenza, sarà garantito il 70% dei treni regionali.

In allerta e al lavoro oltre 700 tra dipendenti di Trenitalia e RFI insieme a personale delle ditte appaltatrici pronti a intervenire in caso di necessità per assistere le persone e presidiati i nodi nevralgici della rete. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana già dal tardo pomeriggio di martedì 29 stanno eseguendo specifici controlli sull’infrastruttura e sono impegnati in attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari coordinati dalle Sale Operative centrali.

Per la gestione delle attività sulle strade nelle regioni coinvolte dall’emergenza maltempo, Anas ha messo a disposizione oltre 850 addetti.