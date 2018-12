Gruppo Fs, firmato a Roma accordo per riqualificazione stazione di Mestre

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato firmato oggi a Roma l’accordo per la “riqualificazione dell’ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera” presenti Gianfranco Battisti Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Umberto Lebruto Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani, Maurizio Gentile Ad Rete Ferroviaria Italiana e Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia,

Il progetto ha come obiettivo principe quello di confermare e di sviluppare la strategicità della stazione di Venezia Mestre attraverso il potenziamento dei sistemi di interscambio modale.

Questa modalità di interscambio, già avviata dal Gruppo FS Italiane con la costruzione di un bici park e di un multipark, sarà completata con la realizzazione di nuovi collegamenti pedonali e percorsi ciclopedonali, mentre una struttura sopraelevata, di proprietà di RFI, con caratteristiche di spazio urbano vivibile, ricongiungerà Mestre e Marghera.

“L’Accordo di Programma sottoscritto oggi conclude il percorso intrapreso insieme al Comune di Venezia per il miglioramento dei servizi offerti nella stazione di Mestre, sia per i servizi ai viaggiatori sia per le connessioni fra le varie modalità di trasporto”, spiega Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. L’opera inoltre diventerà un elemento essenziale per completare il collegamento tra le due parti della città, ora divise dall’asse ferroviario, per riqualificare le aree di stazione e per sottrarre quelle prossime al degrado urbano e sociale.

Il Programma prevede anche la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree di proprietà di FS Sistemi Urbani e la riqualificazione dell’edificio delle ex Poste, in cui saranno aperte nuove strutture per spazi dedicati ai viaggiatori e commerciali. I nuovi fabbricati saranno connessi alla fermata del tram e degli autobus, e inseriti nei flussi della stazione ferroviaria di Venezia Mestre attraverso percorsi di collegamento interni ai fabbricati.