Gruppo FS, De Filippis (Trenitalia): “Pendolari sono priorità. Il 2020 molto importante”

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane ha presentato oggi il nuovo Orario Invernale di Trenitalia. All’evento Teleborsa ha intervistato Sabrina De Filippis, nominata da appena due mesi Responsabile del trasporto regionale di Trenitalia, che ha commentato la recente nomina:

“E un importante incarico, ma soprattutto è una grande sfida per me, per la squadra ovviamente che guiderò e che guido”.

6.500 treni al giorno, 600 treni nuovi, pochi già consegnati e molti altri da ricevere.

“Il 2020 è un anno molto importante, verranno consolidate verranno fortificate tutta una serie di iniziative, che sono in costruzione già

da alcuni anni. Sarà l’anno in cui noi avvieremo i livelli di servizio per ogni regione, in cui abbineremo per ciascun livello di servizio il treno più adatto a quel tipo di servizio e arricchiremo ognuno di questi servizi con l’esperienza di viaggio che vogliamo dare ai nostri

clienti regionali”.

Gli obiettivi dell’azienda vedono al primo posto i pendolari

“Sì, i pendolari sono la priorità di Trenitalia, sono la priorità del gruppo Ferrovie dello Stato, lo sono perché sono ovviamente numerosi,

ma soprattutto perché rispondono alla nostra grande responsabilità sociale che dobbiamo comunque assolvere come azienda”.

Quindi più sicurezza e più comfort

“Sicuramente più confort, sicuramente più qualità, sicuramente più informazione e sicuramente più sicuri di a bordo treno”.