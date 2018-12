Gruppo FS, crescono apprezzamenti per servizio regionale Trenitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Sono in aumento le persone che apprezzano il trasporto regionale e i servizi offerti da Trenitalia (Gruppo FS Italiane): è quanto emerge dall’ultima indagine di customer satisfaction condotta dall’azienda lo scorso novembre, che ha chiesto ai passeggeri dei convogli regionali di indicare il proprio grado di soddisfazione. Il giudizio complessivo per l’intero anno 2018 si attesta all’84,5% rispetto all’82,7% del 2017.

Se ci limitiamo all’ultimo bimestre analizzato, l’86,1% delle persone interpellate ha espresso un giudizio positivo per il servizio di trasporto regionale nel suo complesso, in linea con il trend che vede l’apprezzamento in crescita costante: +2,9% rispetto al novembre 2017, e più 5,5% rispetto al novembre 2016. Si tratta di medie nazionali con punte oltre il 90% in alcune regione e nelle province autonome di Bolzano e Trento.

Il gradimento riscontrato è frutto di una crescita di tutti i fattori del servizio: rispetto a novembre 2017 infatti, ad esclusione della puntualità che resta invariata (74,8% di gradimento), si registra un miglioramento in tutte le singole voci di viaggio, a partire dalla permanenza a bordo, voce più in crescita e più apprezzata (+2,3% rispetto al 2017, 87,1% di gradimento), legata all’arrivo in varie regioni di nuovi treni e all’installazione di più efficaci dotazioni tecnologiche.

Crescono, a seguire, la soddisfazione per la pulizia (+2,0% sul 2017, 75,2% di gradimento); per il comfort (+2,0%, 86,9% di gradimento), per le informazioni a bordo (+1,1%; 83,7% di gradimento) e per la voce security (+1,0%, 82,3% di gradimento). Un miglioramento globale e progressivo, confermato anche nel periodo cumulativo gennaio-novembre 2018 rispetto al medesimo periodo del 2017.

Novembre è anche il mese in cui è entrato in funzione il nuovo servizio di “customer care regionale” di Trenitalia, un progetto rivoluzionario, novità assoluta in Europa, che si prefigge di migliorare l’esperienza di viaggio dei pendolari regionali. Fortemente voluto dall’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, e realizzate in tempi record, le attività di assistenza, informazione e sicurezza nel trasporto regionale sono già state erogate a oltre un milione di persone.