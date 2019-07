Gruppo FS, a Roma il convegno sulle nuove sfide del turismo italiano

editato in: da

(Teleborsa) – Le nuove sfide del turismo italiano, un convegno per creare un connubio vincente tra risorse economiche e valorizzazione dei territori. Il convegno, organizzato dall’Osservatorio Parlamentare per il Turismo, si è svolto alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, e dell’Amministratore Delegato del Gruppo FS e Presidente di Federturismo Gianfranco Battisti.

Tra i temi affrontati nell’incontro quello dell’accessibilità diffusa e della redistribuzione dei flussi turistici attraverso nuovi collegamenti e maggiore intermodalità, mettendo in comunicazione stazioni, porti e aeroporti. Ma anche il ruolo del turismo lento e della Fondazione FS Italiane, con i suoi treni storici, con un occhio di riguardo al “turismo dolce”, con le sue linee ferroviarie dismesse e trasformate in piste ciclabili, fino ad arrivare agli impegni di Ferrovie dello Stato Italiane in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Il convegno ha fornito l’occasione per presentare i primi dati del nuovo Osservatorio sul Turismo firmato Global Blue e Federturismo Confindustria, progetto che, periodicamente, metterà in luce l’importanza di questo settore per l’intero Paese, evidenziando informazioni e flussi turistici internazionali sia nelle più conosciute destinazioni di viaggi sia in quelle meno note, con elevati potenziali di crescita.