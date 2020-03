Gruppo FOS, attività prosegue in remote working a sostegno servizi strategici

editato in: da

(Teleborsa) – FOS, società di consulenza quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, rende noto che le proprie attività ricadono tra quelle a supporto delle società clienti che operano nei settori strategici e quindi rientrano fra le eccezioni previste dal Dpcm 22 marzo 2020.

Fos quindi continua a prestare i propri servizi e ad erogare i propri prodotti digitali a complemento delle infrastrutture strategiche del Paese, assicurando le forniture alle società clienti operanti nei settori telecomunicazioni, trasporti e pubbliche amministrazioni.

In aggiunta, per fronteggiare l’emergenza, la società ha provveduto ad una copertura assicurativa per tutti i dipendenti del gruppo – che attualmente lavorano con un massiccio piano di remotizzazione in smart working e nel Repair Center Telco – con un pacchetto di garanzie e servizi in caso di contagio da Covid-19.

FOS ha deciso anche di erogare una donazione di 50.000 euro sul conto corrente “Regione Liguria – Raccolta Fondi a Sostegno Emergenza Coronavirus” per supportare le strutture sanitarie liguri impegnate a contrastare l’epidemia.