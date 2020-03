Gruppo FOS approva bilancio 2019 e acquisto azioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Gruppo FOS ha approvato il bilancio 2019, che chiude con un valore della produzione in crescita del 25% a 12,2 milioni di euro e ricavi per 9,7 milioni (+22%).

L’EBITDA di è attestato a 2,2 milioni (+29%), mentre il risultato netto sale a 0,7 milioni dagli 0,4 milioni del 2018. Posizione Finanziaria netta positiva per 0,6 milioni (nel 2018 -3,1 Milioni).

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di FOS S.p.a. presenta un utile pari ad 294.989 euro ed il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea la destinazione dell’utile a riserva.

Deliberata la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi, a far data dall’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell’assemblea, convocata in prima convocazione il prossimo 30 aprile 2020. L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un massimo del 2% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistato pari a 350.000 euro.