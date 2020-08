Gruppo Credito Fondiario, risultati in crescita nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Credito Fondiario chiude il primo semestre dell’anno registrando un margine di intermediazione pari a 57,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 38,9 milioni al 30 giugno 2019, e un risultato consolidato netto pari a 7,3 milioni di euro (5,2 milioni al 30 giugno 2019). Il margine di interesse del Gruppo Credito Fondiario si presenta positivo per 39,3 milioni di euro ( 23,3 milioni al 30 giugno 2019), e le commissioni nette sono pari a 18 milioni di euro (14,1 milioni al 30 giugno 2019), trainate principalmente dall’attività di special servicing.

L’operatività caratteristica del Gruppo è proseguita nel corso del 2020, con l’ottenimento sia di nuovi mandati di special servicing (per un valore nominale atteso superiore a 1 miliardo di euro), sia con ulteriori investimenti (oltre €100 milioni di prezzo di acquisto).

Il monte investimenti al 30 giugno 2020 è pari a 1,1 miliardi di euro, il totale attività è pari a oltre 1,6 miliardi di euro (rispetto agli oltre 1,2 miliardi al 30 giugno 2019). La posizione netta di liquidità è pari a 177 milioni di euro, a fronte di un ammontare complessivo di raccolta diretta pari a 804 milioni di euro.

I risultati al 30 giugno – precisa la nota – incorporano anche l’impatto sul valore di bilancio del portafoglio di investimenti del Gruppo (pari a circa il 2%) derivante dal rallentamento delle attività di recupero dovuto all’emergenza sanitaria e alle moratorie, sia quelle di legge, sia quelle concesse su base volontaria.

Il patrimonio netto consolidato si attesta a quota 404,9 milioni di euro, per un CET1 ratio del Gruppo vicino al 17%. Il totale del personale al 30 giugno è pari a 369 professionisti.

“Quello passato è stato un semestre difficile per tutti, con un’inattesa emergenza sanitaria, che contiamo sia alle spalle e che ci ha fatto mettere quale priorità il mantenimento della piena continuità operativa, garantendo al contempo la sicurezza di tutti i nostri dipendenti – ha commentato Iacopo De Francisco, Direttore Generale di Credito Fondiario – Siamo soddisfatti di esserci riusciti, e siamo soddisfatti anche dei risultati finanziari al 30 giugno: il Gruppo nel 2020 continua a crescere in modo significativo rispetto al 2019 e ha saputo reagire al meglio alla situazione contingente. Negli ultimi due mesi, inoltre, si è assistito a una chiara ripresa di attività che ci fa ben sperare per il secondo semestre”.