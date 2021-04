Gruppo Cassa Centrale prosegue acquisto crediti d’imposta per Superbonus

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Cassa Centrale conferma la sua vicinanza al territorio con una serie di soluzioni ed agevolazioni dedicate al Superbonus 110%, lo strumento introdotto dal Decreto Rilancio per migliorare l’efficienza energetica e per la riqualificazione antisismica degli immobili, che prevede una detrazione maggiorata al 110% in un periodo di fruibilità ridotto a 5 anni. Le soluzioni offerte trovano nel Superbonus il principale riferimento, ma non escludono gli altri bonus fiscali, con un periodo di fruibilità decennale.

Per accompagnare soci e clienti in questa nuova stagione di incentivi per il settore immobiliare, Cassa Centrale ha studiato una serie di soluzioni flessibili che permettono di acquisire i crediti di imposta maturati da privati, imprese o condomìni a fronte della realizzazione degli interventi di riqualificazione.

Il filo conduttore è la flessibilità: i clienti delle Banche del Gruppo hanno la possibilità di tenere distinta la cessione dei crediti fiscali dal finanziamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione che li hanno generati. Una scelta importantissima che consente di garantire una miglior fruibilità dei nuovi prodotti e per rispondere alle diverse necessità dei clienti, che possono liberamente scegliere partner tecnici di fiducia per la progettazione ed esecuzione dei lavori e per la consulenza lungo tutto il processo di maturazione del credito fiscale.

La vocazione alla relazione che caratterizza le BCC/CR/Raika del Gruppo consente di ridurre al minimo i passaggi per giungere alla cessione del credito in modo rapido, agevolando sia il privato che intende riqualificare l’immobile, sia l’impresa fornitrice che ha necessita di monetizzare i crediti fiscali acquisiti con il riconoscimento dello sconto in fattura. Così facendo il Gruppo promuove il lavoro delle aziende e dei professionisti locali, generando valore nei territori, secondo una logica di autentica filiera.

Le prime evidenze in termini di operazioni intermediate evidenziano un importo medio contenuto, a testimonianza della volontà e della capacità del Gruppo di prestare la giusta attenzione anche alle famiglie e alle piccole realtà, rispetto ad operazioni strutturate che in ragione della loro complessità richiedono più tempo.