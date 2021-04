Gruppo Cassa Centrale, fondo NEF si aggiudica Refinitiv Lipper Fund Awards Europe 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il fondo NEF si aggiudica un nuovo riconoscimento, il titolo Fund Awards Winner Europe 2021 di Refinitiv Lipper, per la categoria Best Overall Small Fund Family Group a tre anni. Una importante conferma della qualità della gestione del team di NEAM S.A., la società di Asset Management del Gruppo Cassa Centrale, che si è già aggiudicata il Premier Alto rendimento del Sole 24 Ore.

La società Refinitiv, recentemente rilevata dal LSE, assegna da oltre 30 anni questi riconoscimenti ai fondi ed alle società di fondi che si sono distinte rispetto ai concorrenti nell’offrire rendimenti congrui in relazione al rischio. Annualmente viene stilata una graduatoria per ogni categoria basata sulla performance a tre anni nelle rispettive classi di investimento.

Per poter includere i comparti NEF nelle rispettive graduatorie sono stati presi in esame precisi requisiti: autorizzazione alla vendita nel paese di riferimento; esistenza di 36 mesi di performance storiche accumulate alla fine dell’anno di valutazione; presenza di almeno 10 fondi concorrenti nelle Classificazioni Globali Lipper. I 18 comparti NEF presi in esame hanno quindi ottenuto una valutazione superiore rispetto ai diretti competitor per i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020).

Il riconoscimento è una conferma della strategia vincente adottata da NEAM e supportata dal lavoro di un gruppo di banche clienti e soprattutto delle 77 BCC/CR/Raika del Gruppo Cassa Centrale. Il 2020 è stato un anno positivo a dispetto della crisi pandemica, con 4,7 miliardi di masse amministrate al 31 dicembre 2020 rispetto a 3,84 miliardi di fine 2019, con un incremento di raccolta nell’anno pari a 550 milioni (+13,3%). una crescita trainata principalmente dai comparti sostenibili della gamma Ethical, che nell’anno ha raggiunto 1,1 miliardi di uuro, segnando un +48%.

“Il premio assegnato a NEAM rispecchia la buona diversificazione dell’offerta commerciale di NEF”, commenta Diego Ballardini, Dirigente Neam, ricordando che il fondo “si caratterizza per un insieme di comparti in grado di soddisfare ampie esigenze di investimento, di ben ripartirle per tipologia, per area geografica, per rischio crescente e per dinamicità delle scelte. Inoltre la componente ESG sta determinando una elevata qualità degli investimenti nelle linee proposte”.