Gruppo Cassa Centrale, al via secondo flight della campagna nazionale multicanale

editato in: da

(Teleborsa) – Uno spot radio sulle principali emittenti italiane e per la campagna stampa e digital un focus sui temi Corporate Social Responsibility, internet banking e bancassicurazione. Dopo il successo dello scorso anno, dal 28 marzo al 24 aprile, Gruppo Cassa Centrale nuovamente on air con la sua campagna nazionale omnicanale che si arricchisce di tante novità. Prosegue, dunque, il percorso di evoluzione, crescita e consolidamento della presenza sul mercato che delinea DNA e valori del Gruppo, partendo dalla centralità delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali – Raiffeisenkassen.

Confermati gli obiettivi di brand awareness e di riconoscibilità del pittogramma, il secondo flight – chiarisce la nota – “vedrà nella stampa di prodotto e nel testo dello spot radio un focus più verticale sul concetto di Credito Cooperativo e sulla composizione del Gruppo, fatto di numerose Banche locali e autonome. Nelle prime due settimane saranno TV e Radio i principali veicoli, mentre per l’intera durata della campagna, stampa e digital trasmetteranno messaggi istituzionali oltre a 3 ADV dedicate alla Corporate Social Responsibility, a Inbank – la banca digitale e a Bancassicura: tre elementi strategici per le attività e il posizionamento del Gruppo”.

VICINA ALLE PERSONE, A FIANCO DEL TERRITORIO – “Con questo secondo flight della campagna – commenta Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca – desideriamo valorizzare le nostre Banche, locali, autonome e unite dagli stessi principi e dal concetto di Credito Cooperativo. Insieme al team di lavoro che ha seguito il progetto fin dalla sua nascita abbiamo introdotto alcune novità nella pianificazione: nuovi soggetti stampa e digital relativi all’ambito CSR (Corporate Social Responsibility), alla Banca Digitale Inbank e a Bancassicura, e l’aggiunta del canale radio, selezionando le emittenti con un maggior target giovane, per sottolineare ulteriormente la vicinanza della banca alle persone. Il nuovo media mix è stato studiato con grande cura per garantire massima efficacia e più visibilità al nostro target di riferimento. Sono molto orgoglioso – conclude Armani – di vedere che il Gruppo Cassa Centrale, anche nel settore della comunicazione, prosegue nel percorso che lo porta a competere con i più importanti player creditizi”.

La campagna – conclude la nota – “è stata curata, come nel primo flight, da The Story Lab, l’advertainment agency di Dentsu Italia guidata dal CEO Stefano Pagani, mentre il planning media è stato affidato a Carat”.