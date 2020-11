Gruppo Cassa Centrale, al via prima campagna nazionale

editato in: da

(Teleborsa) – Tre quadrati di diverso colore e dimensione che richiamano i protagonisti principali del Gruppo, identificando le Banche, le Società e la Capogruppo all’interno di un unico logo dalla forma compatta, lineare e geometrica, che ne rappresenta la sintesi. Al termine di un percorso di rebranding e di evoluzione identitaria, a meno di due anni dall’avvio operativo, il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale prosegue nel percorso di consolidamento della propria presenza sul mercato con il lancio della prima campagna di comunicazione a livello nazionale.

Obiettivo della prima campagna di comunicazione multicanale, che sarà in tv da domenica 15 novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedì, – spiega il Gruppo in un nota – “è valorizzare nell’intero territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77 BCC-Casse Rurali-Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale”.

“Il nostro valore – commenta il presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi – è proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state, Banche di comunità vicine alla nostra gente, e di esserci costituite nel Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale per confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e innovative sul mercato, grazie alla forza del Gruppo”.

“Il 15 novembre sarà una data storica per il Gruppo Cassa Centrale – afferma Giuseppe Armani, responsabile marketing di Cassa Centrale Banca. Questa campagna di pura brand awareness è il coronamento di un percorso di evoluzione, crescita e cambiamento intrapreso con tutto il Gruppo. Approcciamo, per la prima volta insieme, un investimento ambizioso che ci proietta in un’arena di comunicazione nazionale con altri grandi player. Tutto questo è frutto di un importante lavoro di squadra, per il quale siamo stati affiancati da un team di professionisti sia per la parte creativa che per la parte di pianificazione. Il media mix è stato studiato con grande cura, cercando di integrare al meglio tutti i canali, sia i più tradizionali che i più innovativi, per garantirci la massima e più efficace visibilità”.