Gruppo Cassa Centrale: al via Prestipay, la società di Credito al consumo

(Teleborsa) – Altro passo del Gruppo Cassa Centrale nel consolidamento dell’offerta di prodotti e servizi a disposizione delle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen del Gruppo. Il nuovo anno si apre con una importante novità: l’avvio dell’operatività di Prestipay S.p.A, nuova società del Gruppo che – si legge nella nota – “segna il traguardo di una partnership industriale iniziata già nel 2018 tra Cassa Centrale Banca e Deutsche Bank con un importante accordo commerciale e distributivo”.

Prestipay S.p.A. – controllata da Cassa Centrale Banca con il 60% e partecipata da Deutsche Bank con il 40% – è presieduta da Diego Ballardini Margonari e diretta da Paolo Massarutto, che ha coordinato la realizzazione del progetto per consentire la distribuzione diretta ed omnichannel di prodotti di credito al consumo.



ATTENZIONE ALLE PERSONE – “L’attenzione al servizio offerto alle persone – sottolinea il Presidente della Società Diego Ballardini – è uno dei nostri obiettivi primari, forniamo prodotti flessibili alle famiglie clienti delle nostre Banche di Credito Cooperativo, che sono pensati e realizzati sulla base delle loro esigenze”.

SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE, INVESTIRE NEL FUTURO – “Innovare il nostro modello di servizio, flussi e processi, migliorando al contempo l’offerta di prodotto per rispondere alle nuove esigenze delle Banche partner e della loro clientela retail – commenta il Direttore Generale Paolo Massarutto – ha costituito uno dei driver dello sviluppo del progetto ICT della Società. In risposta alle esigenze di clienti sempre più attenti anche alla sostenibilità, grazie all’introduzione di soluzioni di firma digitale e archiviazione dematerializzata oggi siamo in grado di offrire un’operatività completamente paperless per la gestione delle richieste di finanziamento”.

Lo sviluppo del segmento credito al consumo – chiarisce la nota – “consentirà di rispondere in maniera sempre più efficace e strutturata alle esigenze finanziarie della clientela privata e delle famiglie socie e clienti delle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen Raiffeisenkassen” e di “offrire soluzioni in linea con le best practice di mercato, grazie all’introduzione di funzionalità online fruibili direttamente dai device di riferimento, con l’impiego di tecnologie e processi completamente digitalizzati”.



Una nota green: la digitalizzazione dei processi produrrà nel 2021 un risparmio di carta corrispondente a 3,5 tonnellate di anidride carbonica.