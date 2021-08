Growens acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Growens, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, comunica di aver acquistato su AIM Italia, con valute 18 e 19 agosto 2021, n. 800 azioni proprie al prezzo medio di 4,484950 euro per azione per un controvalore complessivo di 3.587,96 euro.

La società, pertanto, alla data del 23 agosto 2021 detiene direttamente n. 127.639 azioni proprie, pari allo 0,85% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.

Ieri in Borsa ottima performance per la società operante nel settore delle cloud marketing technologies, che ha chiuso in rialzo del 2,48%.