Groupon, boom di voucher venduti per gli ingressi balneari

(Teleborsa) – L’ultima moda dell’estate 2019, che unisce risparmio e turismo, è quella degli ingressi balneari su Groupon (azienda operante nel settore dei gruppi d’acquisto). Lo confermano i dati dell’azienda che conferma le spiagge vicine a Roma come le più richieste, con oltre 3.000 ingressi venduti. Le spiagge del Lazio sono poi seguite da quelle del litorale toscano, con circa 1.400 voucher venduti e, a seguire, quelle del Cilento, con 800 acquisti.

Tra le mete più gettonate dagli italiani spicca anche Rimini e Mazara Del Vallo, mentre per chi vuole spendere le proprie ferie in montagna, secondo i dati di Groupon, la meta più apprezzata è Andalo, oasi verde situata in Trentino Alto Adige.

La prima destinazione estera scelta dagli italiani è Parigi, con 500 voucher venduti dalla piattaforma. Al secondo posto c’è la Turchia con Istanbul e la sua regione più affascinante, la Cappadocia. L’Egitto chiude il podio delle mete estere più gettonate.