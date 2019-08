Groenlandia, Trump conferma interesse per acquisto: “Un grande affare”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente Trump non sembra voler desistere da un’idea giudicata folle da più di qualcuno: acquistare laGroenlandia, la bizzarra intenzione dell’inquilino della Casa Bianca che tuttavia conferma il suo interesse, affermando che l’operazione sarebbe un “grande affare”.

Secondo quanto riportato dall’emittente Usa Sky News, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa in questo senso, Trump ha detto che sta “guardando” a questa possibilità perché “per gli Stati Uniti sarebbe bello strategicamente”.

Un interesse, quello per il territorio autonomo danese, anticipato dal Wall Street Journal (Wsj) secondo cui il Presidente si sarebbe informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori – “con vari gradi di serietà” – sulla possibilità che gli Usa acquistino l’isola. Nella stessa giornata, attraverso una dichiarazione ufficiale riportata dai media americani il governo danese aveva chiuso all’ipotesi commentando che “la Groenlandia non è in vendita”.

Trump –attratto dalle risorse naturali e dalla rilevanza geopolitica di questo territorio di due milioni di chilometri quadrati – non è il primo Presidente Usa a tentare di acquistare l’enorme isola. Nel 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale Harry Truman aveva offerto alla Danimarca 100 milioni di dollari, ma la proposta fu bocciata. Potrebbe però essere il primo a riuscirci.