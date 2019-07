Grimaldi Lines raddoppia il collegamento Civitavecchia-Olbia

editato in: da

(Teleborsa) – AF Claudia è la nave traghetto prescelta da Grimaldi Lines per raddoppiare il collegamento marittimo Civitavecchia-Olbia, che fino al 15 settembre effettuerà due partenze giornaliere in entrambe le direzioni.

La nave da traghetto è in grado di ospitare fino a 950 passeggeri per ogni viaggio e dispone di 76 cabine interne ed esterne, 207 poltrone e ampi spazi comuni per i passeggeri. Può inoltre trasportare fino a 400 autoveicoli al seguito.

La m/n AF Claudia affiancherà la nave Cruise Ausonia sulla rotta. La nave è stata inaugurata nel 2016 presso il bacino di utenza del Centro e Sud Italia.

Grimaldi Lines opera anche con altri due collegamenti marittimi: Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres, entrambi operativi tutto l’anno, con l’impiego di quattro unità, tra cui le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, i cruise ferry più grandi del Mediterraneo.