Grifal, ottiene certificazione ISO 14001 sistema gestione ambientale

editato in: da

(Teleborsa) – Grifal, azienda tecnologica e PMI innovativa attiva nel mercato del packaging industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed ecocompatibili, ha ottenuto la certificazione ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale, per l’organizzazione aziendale in tutti i suoi aspetti, per la protezione dell’ambiente, la prevenzione dall’inquinamento, la riduzione dei rifiuti, del consumo di energia e materiali.

Il raggiungimento di questo traguardo – spiega la società in una nota – “è coerente con la scelta di redigere il Bilancio di Sostenibilità a partire da quest’anno e con la missione che Grifal si è data di progettare imballi minimizzando l’impatto ambientale e di affermare cArtù come standard di imballaggio ecocompatibile”.

cArtù è un innovativo cartone ondulato che rappresenta l’alternativa ecocompatibile al polistirolo, al poliuretano espanso e alle altre plastiche utilizzate nell’imballaggio di protezione, grazie alle sue onde alte – da 10 a 20 mm – che permettono un’efficace azione ammortizzante.