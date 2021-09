Grifal, CdA approva semestrale. Focus su integrazione società acquisite

(Teleborsa) – Il CdA di Grifal, quotata su AIM Italia e attiva nel mercato del packaging industriale, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata del Gruppo al 30 Giugno 2021. I ricavi consolidati sono stati pari a quasi 12,3 milioni di euro, in crescita del 58% rispetto al corrispondente periodo del 2020, che ancora non teneva conto delle operazioni straordinarie perfezionate tra gennaio e marzo 2021. L’EBITDA di è stato pari ad 1.292.594 euro (226.662 al 30 giugno 2020), e l’EBITDA margin si è riportato in doppia cifra, attestandosi al 10,5%. Il risultato netto è stato pari a -184.486 euro (-599.441 al 30 giugno 2020), mentre la Posizione finanziaria netta negativa (indebitamento netto) per 9.470.365 euro (6.666.344 al 31 dicembre 2020).

“La continua crescita della domanda di prodotti ecocompatibili come i nostri cArtù e cushionPaper, spinta dalla sempre maggior consapevolezza riguardo al problema ambientale, ci ha indotto a cambiare passo – ha commentato Fabio Gritti, Presidente e Amministratore Delegato – Dopo le difficoltà che tutti hanno affrontato nel 2020 con la pandemia da Covid-19, nell’anno 2021 abbiamo già realizzato alcuni dei progetti che avevamo in mente”.



“Due acquisizioni, Tieng Srl e Cornelli BPE Srl, il conferimento dell’area macchine in Tieng Srl, la realizzazione del sito produttivo in Romania e l’inizio delle sue attività produttive, il progetto di ampliamento dell’area produttiva di Grifal a Cologno al Serio ed infine la recente inaugurazione del nostro Grifal Group Innovation Hub, presso il polo tecnologico del Kilometro Rosso a Bergamo – ha continuato – Nei prossimi mesi potremo raccogliere i benefici in termini di efficientamento che deriveranno dalle operazioni straordinarie effettuate e dalle riorganizzazioni cui stiamo dando seguito”.