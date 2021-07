Grifal avvia la produzione in Romania

editato in: da

(Teleborsa) – Grifal, PMI attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale avvia la produzione di imballaggi in cArtù in Romania.

Con la società interamente partecipata Grifal Europe il Gruppo Grifal “intende far fronte alla crescente richiesta da parte dei propri clienti di sostituire le plastiche espanse negli imballaggi con cArtù, il nuovo cartone ondulato flessibile, ammortizzante e ultra-protettivo”.

Il nuovo stabilimento di Timisoara occupa una superficie totale di 4.200 mq, di cui di 2.400 area produttiva e 1.200 magazzino.

“L’avvio della produzione in Romania è un evento molto importante” – afferma Fabio Gritti, Presidente e CEO del Gruppo Grifal -. “Si realizza infatti il primo esempio di struttura di produzione interamente dedicata agli imballi in cArtù® realizzata al servizio di alcuni clienti, in questo caso produttori internazionali di elettrodomestici che, dopo aver testato i nostri prodotti in Italia, necessitano di rifornire le loro fabbriche estere con grandi volumi di materiali d’imballaggio ecosostenibili, in sostituzione delle plastiche espanse finora utilizzate. Si tratta evidentemente di rapporti di fornitura di lungo periodo e destinati a crescere”.