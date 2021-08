Green pass, via libera a più “controllori” nella scuola

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa della Super-app per verificare il Green pass del personale della scuola, il ministero dell’Istruzione dà via libera a procedure semplificate a partire da domani, quando il certificato verde sarà obbligatorio per entrare nelle aule.

Gli istituti, infatti, potranno “ricorrere all’opera contestuale di più soggetti verificatori, ciascuno delegato all’utilizzo della app Verifica C19″, quella già scaricabile da tutti e in uso a ristoranti, locali, musei dove il pass è già obbligatorio. Gli istituti, spiega ancora la circolare, “quando è opportuno e possibile potranno individuare ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale”.

Semaforo verde, intanto, del Garante per la Privacy alla Super App della scuola a partire da quando sarà utilizzabile.

Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, da domani, mercoledì 1 settembre, sarà necessario utilizzare il “Pass” per entrare negli istituti scolastici ma anche per viaggiare. Popolo del “no”, in fermento da giorni, pronto a manifestare.