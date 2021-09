Green Pass, per l’estensione giornata decisiva: in mattinata la cabina di regia, nel pomeriggio il CdM

editato in: da

(Teleborsa) – Dalla metà di ottobre bisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dal Covid, per entrare in uffici pubblici e privati, ma l’obbligo dovrebbe essere esteso anche a studi professionali, negozi, ristoranti. Questa è la strada intrapresa da Palazzo Chigi che ieri ha incontrato i sindacati e oggi si appresta a presentare il nuovo decreto sul Green Pass in Consiglio dei Ministri. Prima però il passaggio in cabina di regia in mattinata e una riunione con le Regioni. Tra le misure che dovrebbero trovare spazio nel provvedimento ci saranno le sanzioni per chi si presenta al lavoro senza: una multa, che dovrebbe andare dai 400 ai 1000 euro, e disciplinari, che saranno modulate sulle diverse categorie, ma nessun licenziamento, recependo così una preoccupazione sindacale.

Sindacati che hanno chiesto anche ieri la gratuità dei tamponi che però sembra non aver trovato il favore del Governo, orientato a incentivare le vaccinazioni. Proseguirà ancora nelle prossime ore il lavoro tecnico sul decreto per il “super” Green pass: tra le ipotesi c’è quella di differenziare l’entrata in vigore delle misure, scaglionandole tra l’1 e 15 ottobre. Ad oggi, secondo i dati di Palazzo Chigi, 13,9 milioni di lavoratori ha già il Green pass mentre sono 4,1 milioni quelli che ancora non lo hanno: l’obbligo riguarderebbe in totale, quindi, circa 18 milioni di persone. Il Commissario Figliuolo ha fissato l’obiettivo a 44 milioni di persone (81,7% della platea) che hanno ricevuto una vaccinazione completa entro la metà di ottobre.