Green pass, ok Camera a nuovo decreto. Obbligo vaccino per lavoratori Rsa

(Teleborsa) – Semaforo verde dell’Aula della Camera al decreto legge Covid che contiene le norme sul Green pass, proroga a fine anno lo stato di emergenza nazionale e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni del Paese. 259 i voti a favore, 34 i contrari, due gli astenuti. A favore si sono espressi tutti i gruppi di maggioranza, Lega compresa. Il testo, che scade il prossimo 21 settembre, ora passa al Senato.

Parallelamente, arriva in Consiglio dei ministri l’ok al decreto legge “per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale”.

Il dl estende l’obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell’università e ai lavoratori delle Rsa. Ma c’è una novità rilevante. Per il personale, anche esterno, delle Rsa il decreto approvato in Consiglio dei ministri prevede “l’obbligo del vaccino, e non del Green Pass”, come invece è previsto per i lavoratori in ambito scolastico coinvolti nel provvedimento varato questa mattina. Lo ha spiegato, al termine del CdM, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti,

L’estensione del certificato verde per il personale delle mense scolastiche e dell’obbligo di vaccino per gli addetti alle pulizie degli istituti “è uno dei passaggi graduali e progressivi che metterà le scuole e le università nelle condizioni di riaprire in sicurezza”, ha spiegato Bonetti, aggiungendo: Il governo “riconosce nel certificato verde uno strumento di libertà “necessario per la ripresa economica” del Paese.

“Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”, “deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”, si legge nella bozza del decreto sul Green pass approvato oggi in Cdm. L’obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino. L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro.

A breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell’obbligo del Green pass. Lo avrebbe detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del CdM, a quanto si apprende da fonti presenti alla riunione. Tra i ministri non si sarebbe aperto un dibattito sul tema