Green Pass mense, sindacati: “Non accetteremo iniziative unilaterali discriminatorie”

(Teleborsa) – Sindacati in pressing contro le “iniziative unilaterali” di alcune grandi aziende di imporre l’obbligo del green pass per l’accesso alle mense aziendali.

“Le mense sono un luogo di lavoro e sono tutelate dai contratti di lavoro; non accetteremo mai nessuna disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense”, recita una nota congiunta di Fim, Fiom e Uilm, che dichiarano di condividere “l’obiettivo di completare la campagna vaccinale e di continuare a garantire sicurezza nei luoghi di lavoro”, ma ritengono queste iniziative “in contrasto con lo spirito di confronto e partecipazione che durante la prima fase della pandemia ha determinato la scrittura di protocolli nazionali e aziendali utili a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

“Il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è imprescindibile“, sottolineano i sindacati, che si dicono disponibili a promuovere “una campagna di informazione sulla necessità della vaccinazione” e chiedono “l’apertura di un confronto sulle modalità per sostenere e perseguire questo obiettivo con imprese e governo”.

“Riteniamo inaccettabile la mancanza di chiarezza normativa e la confusione generata” dalle faq del governo in tema di green pass – affermano – “con il rischio di generare contenziosi, discriminazioni, differenze di trattamento su materie cosi delicate”. Di qui la richiesta di convocare i comitati Covid in ogni azienda e di trovare “soluzioni che non dividano e discriminino i lavoratori in azienda”.