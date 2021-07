Green Pass, il nuovo decreto su scuola e trasporti slitta alla prossima settimana

editato in: da

(Teleborsa) – I nuovi provvedimenti del governo sull’utilizzo del Green Pass, ad esempio sui mezzi di trasporto e sulla scuola dovrebbero slittare alla prossima settimana. Secondo quanto è emerso, fonti governative ha evidenziato la necessità di fare ulteriori “approfondimenti” sullo stato della campagna vaccinale nelle varie popolazioni. Non c’è stata quindi nessuna Cabina di Regia tra il premier e le forze di maggioranza visto che il nuovo decreto non sarà tema di discussione del Consiglio dei Ministri che si riunirà domani mattina.

Sul tavolo resta quindi sul tavolo l’uso dei certificati verdi per i mezzi di trasporto, a partire da quelli (aerei, treni, navi) a lunga percorrenza e l’eventuale obbligo vaccinale per il personale della scuola. Dalla maggioranza hanno fatto sapere che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è ancora orientato a introdurre l’obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il ritorno in classe in sicurezza ma ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di stringere sul dossier.

Priorità per il momento per il governo è chiudere la discussione sulla riforma del processo penale. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha incontrato questa mattina i rappresentanti della maggioranza. Un vertice “tecnico” che non ha affrontato i principali nodi sul tavolo, a partire dall’ipotesi di allargare lo stop all’improcedibilità sui reati legati alla mafia.