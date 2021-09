(Teleborsa) – Il Senato ha approvato la fiducia al decreto Green Pass, relativo all’obbligo di presentazione del certificato verde, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

La fiducia è stata approvata con 189 voti a favore e 31 contrari. Quasi compatti i voti della Lega, che in Senato non ha registrato grandi defezioni.

Con il voto del Senato il Decreto diventa legge, dopo aver ricevuto anche il via libera della Camera.