Green Pass, Confindustria Servizi HCFS sostiene applicazione su luoghi lavoro

(Teleborsa) – Confindustria Servizi HCFS spezza una lancia a favore del green pass sui luoghi di lavoro. “I settori ad alta intensità di manodopera sono a favore del green pass”, afferma Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi HCFS, la federazione che raccoglie imprese del facility, pulizie e sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione individuale e ristorazione collettiva.

“Abbiamo sempre sostenuto l’importanza della vaccinazione e della protezione individuale sin dall’inizio della pandemia – spiega – e pensiamo che il green pass, oggi, debba essere visto come un elemento di garanzia per tutti e che i controlli non vanno scambiati per una limitazione della libertà”.

Mattioli dà voce anche all’importanza della consultazione “nel tentativo di fare chiarezza su chi spetta il ruolo di controllare chi sia munito di green pass, e come effettuare le verifiche nel rispetto di tutti”.