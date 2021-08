Green pass, Bellanova: significa salute e sicurezza per tutti

editato in: da

(Teleborsa) – “Lo verifichiamo ogni giorno di più: green pass e vaccini sono la via obbligata per sconfiggere il Covid e riportare tutti noi e il Paese a una vita normale”. Così la viceministra delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva.

Mai come in questo caso – ha aggiunto – tutela della propria salute e responsabilità per quella degli altri, soprattutto dei piu’ fragili, si tengono. L’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro equivale a questo: sicurezza e tutela per tutti. Punto”.

Oggi, intanto, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha ribadito che saranno i titolari dei locali a dover provvedere all’osservanza delle misure anti-Covid, anche se “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”.



Fonti del Viminale chiariscono che “le forze di polizia sono pienamente impegnate per garantire il rispetto delle regole sull’utilizzo del Green pass. L’ attuazione dei controlli rappresenta un passaggio delicato in quanto ha l’obiettivo primario di tutelare la salute pubblica”