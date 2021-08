Green Pass, Anief: c’è tempo fino al 10 settembre per aderire ai ricorsi

editato in: da

(Teleborsa) – C’è tempo fino al 10 settembre per poter aderire al ricorso promosso dal sindacato Anief contro l’obbligo del Green Pass per gli insegnanti. Le azioni legali collettive saranno proposte presso il Tar del Lazio e il Tribunale di Roma, per chiedere l’annullamento e la disapplicazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 111/2021 e di tutte le disposizioni attuative..

E’ prevista anche una richiesta risarcitoria, in quanto le norme del provvedimento sono in contrasto con il Regolamento UE n. 953/2021, laddove prevede dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 l’obbligo di avere ed esibire il green pass per il personale scolastico e universitario, pena la sospensione dal servizio e la sanzione amministrativa. Frattanto, le due petizioni lanciate dal sindacato contro il certificato “verde” hanno letteralmente spopolato, collezionando oltre 130 mila firme.

“La verità –afferma il Presidente dell’Anief Marcello Pacifico – è che bisogna rivedere il decreto legge 111/2021, cancellando l’obbligo del Green Pass, avviando una seria campagna informativa sulla vaccinazione, destinando i 350 milioni destinati alla sicurezza per il nuovo anno scolastico alla sostituzione del personale, procedendo con test diagnostici salivari a campione tra lavoratori e studenti. E predisporre lo stanziamento del 33% delle risorse europee del Pnrr per lo sdoppiamento delle classi e il raddoppio degli organici, altro tema per il quale stiamo raccogliendo firme attraverso una specifica petizione”.