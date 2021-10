Green Pass, ABI: “Non c’è convergenza su proposte sindacati”

(Teleborsa) – Non è stata individuata una convergenza con i sindacati dei bancari sulle loro proposte in tema di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. È quanto fa sapere l‘Abi in merito all’incontro di ieri con i segretari generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, che, nell’ambito della continua interlocuzione tra le Parti, ha visto al centro l’esame delle recenti disposizioni legislative relative all’obbligo della certificazione verde per i lavoratori.

“Nel corso del confronto, – spiega l’Abi in una nota – le Organizzazioni sindacali hanno proposto talune ipotesi di soluzioni aggiuntive alle disposizioni di legge, che sono state esaminate e approfondite nel corso dell’incontro, pur non individuando su questo una convergenza”.

Nel merito Abi ha sottolineato l’importanza di concentrare l’attenzione sull’efficace applicazione nelle banche delle misure espressamente contenute nel Decreto, individuate dal Governo quali misure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro e la ripresa delle attività economiche e sociali.

“Anche in questa occasione – sottolinea Salvatore Poloni, presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di Abi – si conferma il costante e tempestivo impegno che Abi e Organizzazioni sindacali hanno profuso e continueranno a profondere fin dall’inizio della pandemia nel seguire l’evoluzione della situazione sanitaria e l’applicazione delle conseguenti disposizioni di legge. Continua ad essere centrale proseguire il dialogo trasparente e franco, nel rispetto dei reciproci ruoli, nella comune prospettiva di tutelare la sicurezza di colleghi e clienti nonché la progressiva ripresa delle attività economiche e sociali, favorita dalla campagna vaccinale”.

A margine dell’incontro – alla luce della proroga dello stato di emergenza – le Parti hanno convenuto di confermare la possibilità di svolgimento delle assemblee “in remoto” fino al 31 dicembre 2021, proseguendo nella sperimentazione avviata il 21 dicembre 2020.