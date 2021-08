Green pass a scuola, Udir: respingiamo idea di diventare sanzionatori

editato in: da

(Teleborsa) – “Udir non manifesta alcuna contrarietà al vaccino, che anzi è stato promosso tra il personale con una campagna di sensibilizzazione, ma l’obbligo del green pass porta ora a una presa di posizione contraria”.

Oggi su Telecolor è intervenuto il vicepresidente nazionale Udir e dirigente scolastico Vito Lo Scrudato, che ha riportato il parere del sindacato sull’imposizione per i presidi di controllare che docenti e Ata siano muniti di green pass e diventarne anche sanzionatori nel caso in cui ne fossero sprovvisti.

I dirigenti – viene chiarito – non ci stanno a sostenere l’imposizione del certificato verde al personale scolastico docente e Ata, come non ci stanno a vestire i panni dei controllori e sanzionatori, perché la scelta dev’essere libera.

Lo Scrudato ha anche ribadito come il sindacato non sia “contrario ai vaccini, ma sentiamo di dover esprimere una forte contrarietà all’idea che i presidi debbano sanzionare chi non desidera vaccinarsi, con la minaccia di essere a nostra volta sanzionati se non ci trasformiamo in sanzionatori sanitari. Siamo contrari a svolgere questo ruolo per una ragione culturale, siamo un’istituzione scolastica, formativa, educativa, didattica, che non ha nulla a che vedere con le azioni di repressione”.