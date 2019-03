“Green Mobility. Verso una Firenze più verde”. Ribadita l’importanza di una mobilità a basso impatto ambientale

editato in: da

(Teleborsa) – Una delle sfide del domani è sicuramente quella riguardante la mobilità eco-friendly, in un continente come quello europeo che secondo le ultime stime vedrà la propria domanda interna di veicoli motorizzati aumentata del 60% nel 2050 rispetto al 2010, a causa della crescita della popolazione e dell’inarrestabile urbanizzazione.

Il Comune di Firenze ha quindi organizzato il convegno “Green Mobility. Verso una Firenze più verde”, e a farla da padrone è stata Scania, che ha ribadito l’importanza delle città nella coordinazione di una vera e propria rete di aziende di trasporto, di media, di personalità accademiche e di altri settori che vada a favorire la “green mobility”.

Così ha dichiarato Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Le città svolgeranno un ruolo sempre più determinante nel guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile, è quindi di fondamentale importanza che intraprendano al più presto strategie efficaci per garantire uno sviluppo sostenibile della mobilità”. Fenoglio ha poi aggiunto: “L’ambito urbano rappresenta un contesto sempre più sfidante per il trasporto: la domanda continua a crescere e ad evolvere con l’affermarsi dell’e-commerce. È quindi di fondamentale importanza promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato, proprio come sta avvenendo a Firenze”.