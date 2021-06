Green energy, Prysmian si aggiudica commessa per progetto SOO Green HVDC Link

editato in: da

(Teleborsa) – SOO Green HVDC Link, titolare dell’omonimo progetto di energia pulita in USA, ha scelto Prysmian come fornitore preferenziale dei sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current). Una commessa che ha un valore di 900 milioni di dollari.

Il progetto è unico nel suo genere e prevede la trasmissione di energia rinnovabile per via terrestre lungo i tracciati ferroviari esistenti. Il progetto interregionale da 2.100 MW connetterà due dei più grandi mercati energetici statunitensi: il Midwest Independent System Operator (MISO), che serve l’area centrale degli Stati Uniti, e PJM Interconnection nell’area orientale. In questo modo SOO Green fornirà grandi quantità di energia rinnovabile a basso costo a diversi centri urbani, da Chicago alla regione medio-atlantica.

Prysmian Group fornirà cavi all’avanguardia ad alta tensione in corrente continua da ±525 kV per trasmettere in modo affidabile ed efficiente energia rinnovabile ad oltre 1,2 milioni di famiglie. La parte relativa ai lavori i civili – attualmente in fase di finalizzazione – verrà eseguita da Jingoli Power e verrà aggiunta al valore totale del contratto. Prysmian sarà responsabile di tutto il contratto “chiavi in mano”. Coprendo una distanza di oltre 350 miglia, il progetto richiederà più di 700 miglia di cavi con isolamento in polietilene reticolato da ±525 kV. La produzione dei cavi dovrebbe iniziare nel 2023.